В нескольких районах Ростова ограничат движение до конца года

Ограничения будут действовать до 20 декабря.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В нескольких районах Ростова-на-Дону 3 августа ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.
Проезд запретят на следующих участках:
- по улице Вити Черевичкина — от улицы Инициативной до улицы Вити Черевичкина, 106/2к3;
-по улице Кизитериновская балка — от переулка Кириловского до улицы Кизитериновская балка, 1; 25);
- по улице Красноаксайской — от улицы Красноаксайской, 5а до улицы Красноаксайской, 12;
-по улице Окружной;
-по улице Левобережной — от улицы Левобережной, 65А до улицы Левобережной, 59
Ограничения будут действовать до 20 декабря. Запрет связан со строительством канализационного коллектора № 62.
Ранее «КП» писала о том, какие ограничения для автомобилистов начнут действовать в августе.
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