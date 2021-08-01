В нескольких районах Ростова ограничат движение до конца года

Ограничения будут действовать до 20 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

В нескольких районах Ростова-на-Дону 3 августа ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Проезд запретят на следующих участках:

- по улице Вити Черевичкина — от улицы Инициативной до улицы Вити Черевичкина, 106/2к3;

-по улице Кизитериновская балка — от переулка Кириловского до улицы Кизитериновская балка, 1; 25);

- по улице Красноаксайской — от улицы Красноаксайской, 5а до улицы Красноаксайской, 12;

-по улице Окружной;

-по улице Левобережной — от улицы Левобережной, 65А до улицы Левобережной, 59

Ограничения будут действовать до 20 декабря. Запрет связан со строительством канализационного коллектора № 62.

Ранее «КП» писала о том, какие ограничения для автомобилистов начнут действовать в августе.

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