В Ростове ушел из жизни известный архитектор, профессор ЮФУ Вячеслав Козлов

Специалист был доцентом кафедры дизайна, преподавал, а также руководил мастерской "М 1:1" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове ушел из жизни известный архитектор, профессор Южного федерального университета Вячеслав Козлов. Информацию об этом сегодня, 2 августа, подтвердили в пресс-службе вуза.

Вячеславу Козлову было всего 64 года. Он отдал своей профессии почти 40 лет жизни. Специалист был доцентом кафедры дизайна, преподавал, руководил мастерской "М 1:1".

Профессор - автор более 300 проектных работ. Заслуженный художник России, член союзов архитекторов, художников и дизайнеров. Кроме того, Вячеслав Козлов - лауреат Почетной премии ООН, также он был награжден орденом «За возрождение Российского флота II степени» за проект памятника казакам-морякам.

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