Алексей Логвиненко: «В Ростове до конца года появится первая роторная парковка»

В ближайшее время должны провести аукцион. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

До конца 2021 года в Ростове появится первая роторная парковка. Ее оборудуют на Шаумяна. В ближайшее время должны провести аукцион на аренду участка, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Подобные объекты есть в Москве, Екатеринбурге и Краснодаре. Наличие таких парковок разгрузит от транспорта центр города. Поставил задачу подобрать ещё не менее пяти участков для парковок. Они преимущественно будут располагаться в центральной части, поэтому их внешний облик будет проходить обязательное согласование в департаменте архитектуры и градостроительства города, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Конструкция роторной парковки представляет собой платформы. Водитель должен заехать на одну из них, припарковать свое авто и выйти. После этого перила поднимутся, и механизм переместит машину наверх.

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