В администрации Ростова рассказали, что мешает быстро внедрить цифровые технологии в городскую среду

На пересечении Садовой и Ворошиловского демонтировали комплекс для монтажа «умной» остановки. Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону продолжается модернизация транспортной инфраструктуры, и первый ее этап — замена остановочных комплексов на основных магистралях города. При этом общие затраты на содержание новых остановок не будут превышать 10-15% от сегодняшних трат. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов.

- Системы видеонаблюдения, которыми оснащены остановки, в режиме реального времени времени будут передавать данные в Центр интеллектуальной транспортной системы не только для анализа соблюдения графика движения, правил остановки и контроля пассажиропотока, но и в случаях вандализма, - объясняет Алексей Пикалов.

Как объяснил чиновник, данные о нарушителях поступят в систему «Безопасный город» для установления их личностей.

- Наша задача — с помощью цифровых технологий создать систему «умного управления» в городе, - подчеркнул Алексей Пикалов.

По словам заместителя главы города по ЖКХ, вместо этого приходится направлять силы в другую сторону.

- Сейчас мы вынуждены наращивать финансирование на ликвидацию свалок со строительным мусором и старой мебели, которую оставляют некоторые ростовчане возле мусорных контейнеров по ночам, - уточняет чиновник.

Алексей Пикалов утверждает, не будь десятков свалочных очагов, на ликвидацию которых тратятся десятки миллионов бюджетных денег, то администрация могла бы больше средств направлять на активное внедрение цифровых технологий.

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