Василий Голубев рассказал, когда на Малиновского уменьшатся пробки

Прогноз можно будет сделать лишь в конце сентября Фото: группа ВК «Левенцовка Главная»

В прямом эфире передачи «О Главном» губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, когда мост на Малиновского полностью избавиться от пробок.

- Мы понимали, что на данном этапе полностью от пробок в этой части города мы не избавимся. По заверению строителей, они в этом году гарантированно нам мост сдадут. Давайте посмотрим, как они отработают август и сентябрь, тогда уже будет виден точный ход работ, - заявил губернатор.

По словам Василия Голубева, пока все идет в плановом режиме. Теперь главная задача - полностью завершить весь путепровод на Малиновского с подъездными путями и с разворотами. И тогда он функционально выполнит ту задачу, которая на него возлагалась. Только тогда движение будет более комфортным и пробок точно станет меньше, - уверен глава региона.

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