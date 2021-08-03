В Ростове-на-Дону расторгнут договор с транспортной компанией из-за жары в автобусах

Глава города рассказал о причинах расторжения
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Из-за неработающих кондиционеров власти города хотят расторгнуть договор с еще одной транспортной компанией. Об этом сообщил Алексей Логвиненко на заседании оперативного штаба.
- 82% транспорта обеспечены кондиционерами. Бывает так, что кондиционеры поломаны. В такой духоте люди начинают снимать маски. Но мы с ними боремся. С транспортными предприятиями расторгают контракты, - пояснил градоначальник.
Алексей Логвиненко также рассказал, что пассажиры и водители из-за аномальной жары чаще всего нарушают санитарные нормы.
Кстати, в июле власти уже расторгли договор по этой же причине с ООО «Авто-Сити».
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