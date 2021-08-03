Ушел из жизни Почетный гражданин Таганрога Борис Романенко

Бориса Романенко знали и искренне уважали тысячи наших земляков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге на 72 году жизни скончался Борис Романенко - Почетный гражданин города и бывший председатель горисполкома. Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Информацию опубликовали на сайте местной администрации.

Борис Романенко начал свой трудовой путь на заводе. Сначала был мастером кузнечно-прессового оборудования, затем возглавлял партком завода. Потом заведовал отделом промышленности Октябрьского райкома КПСС, возглавлял райком. В 1988 году был председателем горисполкома.

На протяжении многих лет Борис Романенко занимался благотворительной деятельностью, в том числе жертвовал значительные средства на строительство музея «Самбекские высоты». Таганрожец был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За воинскую доблесть», знаком губернатора «За милосердие и благотворительность». Звание «Почетный гражданин Таганрога» ему присвоили в 2019 году.

- Бориса Романенко знали и искренне уважали тысячи наших земляков, отдавая должное его энергии, профессионализму и настойчивости в достижении целей. Это был отзывчивый и доброжелательный человек. Память о нём навсегда сохранится в сердцах жителей города, - добавили в администрации Таганрога.

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