Зараженные абрикосы и специи из Таджикистана конфисковали в Ростовской области

Абрикосы без проверки были изъяты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ростовском аэропорту «Платов» конфисковали зараженные специи и абрикосы из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе областного Россельхознадзора.

Сушеные абрикосы, сушеный маш и пряности пытались провезти через границу трое пассажиров, прибывших из Таджикистана. Данная продукция относится к подкарантинной, и в настоящее время ко ввозу не разрешена.

Абрикосы и специи изъяли и направили на экспертизу. В лаборатории установили, что продукты были заражены — в них обнаружились семена сорного растения павилики. Не прошедшая контроль продукция была уничтожена.

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