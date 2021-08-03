Ростовчанина подозревают в том, что он ножом убил супругу после ссоры

43-летнегом мужчину подозревают в том, что он мог убить жену ножом Фото: Иван ВИСЛОВ

В Железнодорожном районе Ростова возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, по версии следствия убившего свою 28-летнюю жену. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Ростовской области.

Преступление произошло в частном домовладении. По версии следствия, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений муж набросился на супругу. На теле убитой было обнаружены следы не менее чем 11 ударов ножом или самодельным металлическим колющим орудием. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Следствием решается вопрос о наказании для подозреваемого. Правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, В Ростовской области местного жителя подозревают в убийстве своего отца

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