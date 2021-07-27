В Ростовской области местного жителя подозревают в убийстве своего отца

Следствие установит все обстоятельства произошедшего Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новошахтинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в совершении умышленного убийства. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Ростовской области.

26 июля 2021 года 61-летний мужчина предположительно был зарезан 32-летним сыном. По предварительным данным, между сыном и отцом произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удары ножом в шею. 61-летний мужчина скончался на месте.

- Подозреваемый задержан. Установлено, что он состоит на учете у врача-психотерапевта, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК Ростовской области. - В рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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