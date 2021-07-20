Пустил в ход кулаки и молоток: жителя Дона подозревают в покушении на убийство

Следователи считают, что мужчина хотел нанести как можно больше тяжелых травм обидчику Фото: Михаил ФРОЛОВ

23-летнего жителя города Миллерово, который сильно избил знакомого, теперь подозревают в покушении на убийство. Следователи считают, что мужчина в пылу гнева хотел нанести как можно больше тяжелых травм обидчику.

По предварительным данным, в ночь с 14 на 15 июля бандит зашел в частный дом к 51-летнему знакомому. Разгорелась ссора, и гость напал на хозяина. Он нанес своей жертве не менее 10 ударов руками и ногами, а после этого схватил молоток и успел еще четыре раза избить пострадавшего по голове.

- Мужчина не смог совершить убийство, потому что вмешались родственники. Они вызвали скорую. Злоумышленника задержали. Сейчас его уже взяли под стражу. Все обстоятельства произошедшего установят эксперты, - прокомментировали в пресс-службе управления Следкома по Ростовской области.

В начале этого месяца в городе Гуково произошел похожий случай: пенсионер с молотком напал на пожилую соседку по лестничной клетке. После этого женщина попала в больницу.

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