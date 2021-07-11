В Ростовской области палкой избили сотрудника полиции

Сотрудника полиции на скорой помощи увезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Новочеркасске, сотрудник полиции стал жертвой дебошира. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, конфликт произошел на улице среди бела дня. На тот момент полицейский находился не при исполнении своих служебных обязанностей и был в гражданской одежде.

Сейчас выясняется, почему 26-летний мужчина накинулся с палкой на младшего лейтенанта.

- Налетчик на тот момент был пьян. И очевидной причины для агрессии в отношении жертвы у него не было, - пояснил собеседник издания.

Подозреваемый много раз ударил лейтенанта палкой по голове, причинив ему серьезные травмы. В результате 33-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом теменной кости. Его госпитализировали. Врачи оценивают состояние потерпевшего как тяжелое.

Подозреваемый задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на 10 лет.

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