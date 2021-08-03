В Ростовской области закроют бани и сауны

С завтрашнего дня в силу вступают новые антиковидные ограничения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Ростовской области снова ввели коронавирусные ограничения. Василий Голубев подписал указ о введении новых запретов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С завтрашнего дня, 4 августа, прекращают свою работу бани и сауны. Также запрет распространяется на аквапарки с закрытыми помещениями и бассейнами.

Решения о принятии новых мер связано с быстрым ростом заболеваемости в регионе.

Также напомним, что по словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, уровень заболеваемости среди детей может повлиять на дату начала учебного года. Речь идет о возможно переносе сроков и даже переводе - полном или частичном - на дистанционное обучение.

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