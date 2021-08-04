Алексей Логвиненко объяснил, почему в Ростове вовремя не спиливают аварийные деревья

Не менее опасны и здоровые тополя, которые посадили 50 лет назад Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове некоторые аварийные деревья не могут вовремя спиливать из-за лишних скандалов и выяснений. Многие не верят, что зеленые насаждения действительно несут опасность и пытаются защищать их, но это ни к чему хорошему обычно не приводит. Такое заявление сделал сити-менеджер Алексей Логвиненко на планерном совещании в горадминистрации.

- Мы обязаны каждое дерево отслеживать. Однако сейчас много аварийных деревьев, которые мы не сносим, потому что сталкиваемся с человеческим фактором - люди против. У нас периодически возникают скандалы, когда мы проводим экспертизу и показываем, что они внутри сухие и могут упасть, но крона у них зеленая, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации привел в пример ситуацию в парке «Левобережный». Там ростовчане защищали три дерева, которые в итоге оказались аварийными.

- Мы помним инцидент в парке «Левобережный», когда у нас директор парка едва ли не хотела увольняться из-за того, что было заключение о сносе трех деревьев, но общественность была категорически против. Самое интересное, что когда начался ветер, и одно дерево рухнуло, люди сразу же признали опасность. И так по всему городу. По этому вопросу нужно усилить контроль, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

После этого глава Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной отметил, что не менее опасны и здоровые тополя, которые посадили 50 лет назад.

- Они падают из-за огромной кроны, особенно это опасно во время стихии. Эти деревья, на первый взгляд, здоровые. Были высажены более 50 лет назад. А те деревья, которые аварийные, мы их ликвидируем, - прокомментировал Виктор Бережной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области черный лесоруб спилил деревья на 3 млн рублей

Нарушителя с бензопилой обезвредили в районе хутора Киреевка (подробности)