«Чувствую себя воздушным шариком»: жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала о том, как протекает беременность

Анастасия Костенко наслаждается каждым днем беременности. Фото: официальный аккаунт Анастасии Костенко в "Инстаграме"

Модель из Ростовской области, жена футболиста Дмитрия Тарасова, сейчас в счастливом ожидании третьего малыша. О своем состоянии девушка рассказала в своем блоге в «Инстаграме».

- 25 недель выращивания человека. Чувствую себя где-то посередине между Богиней Плодородия и Воздушным шариком, - рассказала Анастасия Костенко.

Также она отметила, что до родов ей осталось всего 12 недель.

Ранее Анастасия Костенко рассказала в своем микроблоге в "Инстаграме" о том, как ее взбодрил супруг.

Несмотря на то, что беременность протекает гладко и без осложнений, как-то Анастасия чувствовала себя неважно. Но муж нашел, как порадовать свою жену. По словам Анастасии, он устроил ей сюрприз.

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А еще призналась, что из-за беременности каждая неделя для нее – праздник (подробнее)