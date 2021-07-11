«Я сегодня вялик»: жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала, как ее взбодрил супруг

Анастасия и Дмитрий с нетерпением ждут третьего малыша. Фото: официальный аккаунт Анастасии Тарасовой в "Инстаграме"

Модель из Ростовской области, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, ждет третьего ребенка. На этот раз у пары будет мальчик.

Как сообщила своим подписчикам в «Инстаграме» Анастасия, для нее сейчас каждая неделя - праздник. Женщина объяснила, что такое ощущение у нее связано с беременностью.

Несмотря на то, что беременность протекает гладко и без осложнений, накануне Анастасия чувствовала себя неважно.

- Я сегодня вялик, - написала модель в своем "Инстаграме".

Но муж нашел, как порадовать свою жену. По словам Анастасии, он устроил ей сюрприз.

- Любимый устроил сюрприз, заказал еду на ужин из ресторана и очень вовремя, - сказала Анастасия.

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