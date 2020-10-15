Вновь округлившийся животик Анастасии Костенко вызвал вопросы подписчиков

Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Ростовскую модель Анастасию Костенко заподозрили в третьей беременности.

Девушка в своем аккаунте Инстаграм опубликовала новый снимок, на котором предстала в обтягивающем платье, она слегка приподняла теплый свитер и показала округлившийся живот. В тексте под фото ростовчанка рассказала, как правильно питаться, чтобы получить идеальную фигуру. Анастасия предостерегла своих подписчиков от комментариев псевдоспециалистов по этому поводу в интернете.

Но текст ее подписчикам оказался совершенно не интересен. Больший интерес вызвал вновь округлившийся живот модели. Поклонники решили, что девушка забеременела в третий раз. Они задали ей множество вопросов об этом, но ни на один красотка не посчитала нужным ответить. После этого пользователи предположили, что это просто старое фото.

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Внешность модели стремительно меняется.

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