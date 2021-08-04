Более 500 нарушений масочного режима выявили в общественном транспорте Ростова

Всего с проверкой обошли более 14 490 машин. Фото: сайт администрации Ростова

За июль 2021 года в общественном транспорте Ростова выявили 503 нарушения масочного режима. Всего с проверкой обошли более 14 490 машин. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

- Во время проверок установили 503 нарушения, из них 489 со стороны пассажиров общественного транспорта, 14 - со стороны водителей. К нарушителям применили меры согласно статьи 20.6.1 кодекса об административных правонарушениях, - говорится в сообщении.

Также в этот период перевозчики провели самостоятельные проверки. Осмотрели 13 019 единиц подвижного состава. После этого водителям вынесли 85 дисциплинарных взысканий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Провели рейд: в автобусах Ростова нашли неисправные кондиционеры

За день осмотрели 50 салонов (подробности)