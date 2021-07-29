Провели рейд: в автобусах Ростова нашли неисправные кондиционеры

Буквально на днях власти сообщили о десятках неработающих кондиционерах. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове провели очередной рейд по общественному транспорту. На этот раз за день в трех районах города осмотрели 50 авто. В пяти машинах нашли нарушения, в том числе неработающие кондиционеры. Об этом сообщили городские власти.

Теперь перевозчиков должны привлечь к ответственности. Всего проверку провели четыре группы контроля, они работали в Железнодорожном, Ленинском и Пролетарском районах.

К слову, во время осмотра транспорта комиссия успела обратить внимание и на соблюдение масочного режима. Всем пассажирам раздали маски, также с людьми провели беседы. Всего же в июле за поездки без масок составили 445 административных протоколов. В 10 случаях нарушителями были водители, в остальных 435 - пассажиры.

Буквально на днях власти сообщили о десятках неработающих кондиционерах. В некоторых машинах систем охлаждения воздуха не было совсем.

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