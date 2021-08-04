Произошло 60 преступлений: за полгода в полицию Ростова попали 1076 подростков

В этом году произошел рост групповых преступлений среди молодежи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове за 6 месяцев 2021 года подростки совершили 60 преступлений. Всего отделы полиции за различные нарушения было доставлено 1076 человек. Об этом на планерном совещании рассказала замглавы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова.

- В городе проживают 166 277 несовершеннолетних. Из них 37 265 человек от 14 до 18 лет чаще всего попадают в поле зрения правоохранителей. В отделы полиции за совершение разного рода правонарушений было доставлено 1076 подростков. Они совершили 601 правонарушение. Произошло 60 преступлений. В прошлом году за такой же период выявили 63 преступления, - сообщила Елена Кожухова.

При этом заместитель сити-менеджера добавила, что в этом году произошел рост групповых преступлений среди молодежи. Таких случаев было 19, тогда как в 2020 - 9.

- Также увеличилось количество подростков, совершивших преступления повторно. Это 19 человек против 16 в 2020 году. 16 человек преступили закон до достижения возраста уголовной ответственности, - подчеркнула Елена Кожухова.

В основном юношей и девушек ловили на прогулках в ночное время, употреблении алкоголя в общественных местах, на имущественных преступлениях и хранении наркотиков.

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