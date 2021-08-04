Ростовчанка лишилась денег на карте после того, как сама рассказала вору о пароле и сумме на счете

Подозреваемого задержали по горячим следам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону в Советский районный отдел полиции пришла местная жительница, которая рассказала о том, что лишилась денег, которые лежали на ее банковской карте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В результате комплекса мероприятий сотрудник уголовного розыска задержали 28-летнего мужчину. Оказалось, что он и потерпевшая были в гостях у общей знакомой. В разговоре пострадавшая сказала, что пароль от банковской карты написан на самой карте, а на счете есть деньги.

- Пользуясь тем, что дама не следит за личными вещами, фигурант похитил карту, а позже, зная пароль, купил мобильный телефон на сумму 50 тысяч рублей, расплатившись украденной картой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мера пресечения – подписка о невыезде и ненадлежащем поведении. Если суд признает вину, мужчина может сесть в тюрьму на пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сотрудница полиции из Ростовской области оттрепала за волосы чужого ребенка и осталась без работы

А еще женщина может сесть в тюрьму на срок от трех до десяти лет (подробнее)