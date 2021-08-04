Дело бывшего главного архитектора Сальского района передали в суд

Специалиста подозревают в превышении полномочий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области в суд передали дело бывшего главного архитектора администрации Сальского района. Специалиста подозревают в превышении полномочий. Об этом сообщили сегодня, 4 августа, в управлении Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в 2019 году архитектор незаконно выдал коммерческой организации разрешение на возведение в Сальске объекта капитального строительства. Это здание не соответствовало проектной документации. Из-за этого организация, которая владела постройкой, получила право собственности на земельный участок

- Доказательства уже собрали. Теперь все решат на слушаниях по делу, - прокомментировали в Следкоме.

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