В Ростовской области скорректировали меры по антиковидным ограничениям

Губернатор внес изменения в перечень ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее принятые ограничительные меры сегодня подверглись корректировке. Василий Голубев подписал новое постановление. Об этом говорится на сайте областного правительства.

- Новые изменения касаются порядка допуска граждан в залы обслуживания населения в организациях и учреждениях, - поясняется в сообщении.

Предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, ПЦР-тесты или справка о перенесенном заболевании в течение предшествующего полугода - нужно при личном посещении МФЦ. При отсутствии документов, услугу можно получить дистанционно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будем обслуживать через дверь»: Где поесть в Ростове без прививки после введения новых ковидных ограничений

Что творилось в заведениях общепита в донской столице в первый день ужесточения ограничений по коронавирусу (подробнее)