В Ростовской области скорректировали меры по антиковидным ограничениям

Губернатор внес изменения в перечень ограничений
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ранее принятые ограничительные меры сегодня подверглись корректировке. Василий Голубев подписал новое постановление. Об этом говорится на сайте областного правительства.
- Новые изменения касаются порядка допуска граждан в залы обслуживания населения в организациях и учреждениях, - поясняется в сообщении.
Предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, ПЦР-тесты или справка о перенесенном заболевании в течение предшествующего полугода - нужно при личном посещении МФЦ. При отсутствии документов, услугу можно получить дистанционно.
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