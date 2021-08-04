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Общество4 августа 2021 22:20

В Ростовской области скорректировали меры по антиковидным ограничениям

Губернатор уточнил список мест, где обязательно требуется предоставление ПЦР-теста и сертификатов о прививках
ПОПОВА Екатерина
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Губернатор внес изменения в перечень ограничений

Губернатор внес изменения в перечень ограничений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее принятые ограничительные меры сегодня подверглись корректировке. Василий Голубев подписал новое постановление. Об этом говорится на сайте областного правительства.

- Новые изменения касаются порядка допуска граждан в залы обслуживания населения в организациях и учреждениях, - поясняется в сообщении.

Предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, ПЦР-тесты или справка о перенесенном заболевании в течение предшествующего полугода - нужно при личном посещении МФЦ. При отсутствии документов, услугу можно получить дистанционно.

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