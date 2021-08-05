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Общество5 августа 2021 8:54

Ростовчане просят власти пустить транспорт через Северное кладбище к Суворовскому

Пустить несколько автобусов обойдется дешевле, чем строительство новой дороги
ПОПОВА Екатерина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пустить несколько автобусов обойдется дешевле, чем строительство новой дороги

Пустить несколько автобусов обойдется дешевле, чем строительство новой дороги

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С инициативой пустить общественный транспорт через Северной кладбище к микрорайону Суворовский предложил ростовчанин. Об этом сообщается на портале «Активный ростовчанин».

- Предлагаю организовать специальный автобусный маршрут с Суворовского на Северный через кладбище с особыми условиями движения. Этот маршрут поможет тысячам людей сейчас и пригодится во время строительных работ на Вавилова, - объяснил житель Дона.

Также он предложил перекрыть проезд шлагбаумом для автомобилей с Суворовского на кладбище. Еще житель посоветовал проложить асфальт на грунтовой дороге в районе улицы Петренко и Сосновой, так как по ней добираться быстрее. Сейчас там люди протоптали тропу вдоль лесополосы.

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