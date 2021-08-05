Ростовчане просят власти пустить транспорт через Северное кладбище к Суворовскому

Пустить несколько автобусов обойдется дешевле, чем строительство новой дороги Фото: Михаил ФРОЛОВ

С инициативой пустить общественный транспорт через Северной кладбище к микрорайону Суворовский предложил ростовчанин. Об этом сообщается на портале «Активный ростовчанин».

- Предлагаю организовать специальный автобусный маршрут с Суворовского на Северный через кладбище с особыми условиями движения. Этот маршрут поможет тысячам людей сейчас и пригодится во время строительных работ на Вавилова, - объяснил житель Дона.

Также он предложил перекрыть проезд шлагбаумом для автомобилей с Суворовского на кладбище. Еще житель посоветовал проложить асфальт на грунтовой дороге в районе улицы Петренко и Сосновой, так как по ней добираться быстрее. Сейчас там люди протоптали тропу вдоль лесополосы.

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