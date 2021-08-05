На Дону силовики задержали студента за продажу почти одного килограмма наркотиков

Свои услуги наркоторговец рекламировал нехитрым способом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сотрудники региональной ФСБ пресекли деятельность наркоторговца. Как рассказали в пресс-службе ведомства, житель Краснодарского края приехал на Дон учиться. В Новочеркасске парень поступил в ВУЗ. Однако интересовала его не столько учеба, сколько заработок. Причем, незаконный.

По версии следствия, студент оказался причастен к сбыту синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории региона.

- При задержании оперативники изъяли у молодого человека более 800 граммов наркотиков, которые он планировал сбыть на территории Ростовской области путем «тайниковых закладок», - прокомментировали в пресс-службе ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

В случае признания судом его вины молодому человеку грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

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