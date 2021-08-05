Слушания по делу генерала Музраева перенесли на 16 августа

На скамье подсудимых - Михаил Музраев и Владимир Зубков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области на 16 августа перенесли слушания по делу экс-главы волгоградского управления Следкома, генерала Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Заседание отложили из-за коронавируса - в изоляторе, где находится один из подозреваемых, объявили карантин. До этого - 6 июля - все материалы рассмотрели в предварительном порядке. Тогда адвокатам отказали в возвращении дела прокурору. Также не стали вызывать дополнительных свидетелей.

Продолжить разбирательство должны были 14 июля, а потом 5 августа. Последние два раза слушания переносили.

Михаила Музраева и Владимира Зубкова подозревают в поджоге дома губернатора Волгоградской области. Они проходят по статьям: «Террористический акт», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконное приобретение частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело бывшего главного архитектора Сальского района передали в суд

Расследование уже завершили, все материалы теперь должны рассмотреть на слушаниях (подробности)