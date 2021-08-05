В Ростове сообщили об обысках в здании "Ростовводоканала"

На предприятии изымают документацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 5 августа, в Ростове проходят обыски в главном корпусе "Ростовводоканала", изымают документацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, происходящее якобы связано с расследованием уголовного дела. Более конкретной информации к этой минуте пока нет.

АО «Ростовводоканал» - крупнейшее коммунальное предприятие юга России. Компания поставляет холодную воду и занимается водоотведением в Ростове, Батайске, населенных пунктах Аксайского, Азовского и Мясниковского районов.

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