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Общество5 августа 2021 15:48

В Ростове из-за сбоя не разослали часть квитанций на оплату ЖКХ

В ближайшее время эту ситуацию обещают исправить
Ангелина СКИБА
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Какого рода технический сбой произошел, не сообщается

Какого рода технический сбой произошел, не сообщается

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жителям Ростова из-за технического сбоя не разослали часть квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- «Единый информационно-расчетный центр» приносит свои извинения жителям города. В ближайшее время силами предприятия неполадки будут устранены, и каждый житель получит свою квитанцию, - пообещали ростовчанам.

Какого рода технический сбой произошел и в какие сроки его устранят, не сообщается.

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