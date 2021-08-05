В Ростове из-за сбоя не разослали часть квитанций на оплату ЖКХ

Какого рода технический сбой произошел, не сообщается Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жителям Ростова из-за технического сбоя не разослали часть квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- «Единый информационно-расчетный центр» приносит свои извинения жителям города. В ближайшее время силами предприятия неполадки будут устранены, и каждый житель получит свою квитанцию, - пообещали ростовчанам.

Какого рода технический сбой произошел и в какие сроки его устранят, не сообщается.

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