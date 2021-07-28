Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика28 июля 2021 18:18

В Ростовской области на строительство МЭОКов направят 6 млрд рублей

Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В январе 2021 года ввели в эксплуатацию волгодонский МЭОК. Фото: правительство РО

В январе 2021 года ввели в эксплуатацию волгодонский МЭОК. Фото: правительство РО

В 2021 году в Ростовской области на строительство МЭОКов направят более 6 млрд рублей. Эти деньги выделят компании-операторы из внебюджетных источников. Всего до конца года в будут работать три таких объекта. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин, сообщает сайт донского правительства.

- Строительство муниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов идёт в рамках принятых инвестиционных программ и в соответствии с соглашениями, принятыми Ростовской областью, - сказал Игорь Сорокин.

В январе 2021 года ввели в эксплуатацию волгодонский МЭОК. В строительство этого объекта инвестировали около 1 млрд рублей. За минувшие 6 месяцев на предприятии приняли более 180 тысяч тон отходов.

Ранее заместитель донского министра ЖКХ Александр Кадетов заявил, что с 2022 по 2024 год в регионе собираются до 49% увеличить долю отходов, направленных на переработку, а также до 6% - на утилизацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на 14% увеличили промышленное производство

Регион опережает среднероссийские показатели на 9,6% (подробности)