В Ростовской области на 14% увеличили промышленное производство

Донской край сохраняет лидирующие позиции в ЮФО. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области индекс промышленного производства за январь-июнь 2021 года составил 114% к уровню аналогичного периода 2020 года. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин, сообщает сайт донского правительства.

- По итогам января-июня наш регион устойчиво сохраняет лидирующие позиции в Южном федеральном округе. Он значительно опережает среднероссийские показатели на 9,6%, - прокомментировал Игорь Сорокин.

Также, по данным властей, примерно на 50% возросло производство химпродуктов. Кроме того, на 47,5% стали больше создавать текстильных изделий, почти на 38% увеличили производство одежды.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что регион в первой половине 2021 года смог сохранить рост по ключевым социально-экономическим показателям.

- В подтверждение этому, например, индекс промышленного производства, в январе-мае он составил 114,3%. В розничной торговле розничной - 18,8%, в общественном питании - 39,6%. Конечно, эти результаты связаны с базой прошлого года, она была невысокая, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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