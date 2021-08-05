Губернатор Ростовской области объяснил, почему разрешил непривитым посещать почту и банки

О корректировке постановления Василий Голубев рассказал в своем Инстаграме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области скорректировал антиковидные меры, убрав в некоторых местах систему QR-кодов. Об этом глава региона поделился с дончанами на своей Инстаграм-странице.

- Учитывая многочисленные обращения жителей, в постановление, принятое вчера, внесены некоторые изменения. В частности, уточнены места обязательного предъявления в организациях ПЦР-тестов или сертификатов о прививках, - уточнил Василий Голубев.

Сертификаты и справки теперь нужны только при личном посещении МФЦ. Непривитым жителям региона губернатор посоветовал воспользоваться услугами дистанционно.

QR-коды также остались при посещении общепита, фитнес-клубов и спортзалов.

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