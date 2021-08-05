Как получить QR-код после введения ограничений в Ростове-на-Дону: что делать привитым и переболевшим

QR-код понадобится при посещении общепита, МФЦ и фитнес-клубов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 4 августа начали действовать новые ограничения по коронавирусу. Теперь посетители кафе, фитнес-клубов и МФЦ должны показать сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Публикуем подробную инструкцию о том, где и как получить QR-код онлайн.

КАК НАЙТИ QR-КОД?

Данные о прививке, перенесенном заболевании публикуются на портале «Госуслуги». Чтобы найти их, на главной странице нужно выбрать услугу «Мое здоровье» и «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19».

На «Госулугах» привитые смогут узнать, когда были введены два компонента вакцины, переболевшие — какого числа был закрыт больничный лист. Чтобы получить QR-код онлайн и пользоваться им офлайн, просто скачайте его на устройство в формате PDF.

ПОЧЕМУ QR-КОД НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ?

Справка переболевшего выдается в том случае, если диагноз подтверждали в больнице, а с момента выздоровления прошло не более полугода. Сертификат о вакцинации — после ввода второго компонента препарата.

— Сначала данные о вакцинации вносятся во всероссийский реестр привитых. Потом сайт «Госуслуги» автоматические запрашивает и публикует информацию в виде сертификата на двух языках — русском и английском, — поясняет заместитель главного врача медицинского центра «Семья» Николай Воликов.

Получить QR-код онлайн могут только подтвержденные пользователи. Подтвердить учетную запись можно несколькими способами: дистанционно (с помощью онлайн-приложения банка); с помощью электронной подписи, в офисе МФЦ и заказным письмом через почту России.

ГДЕ ПОНАДОБИТСЯ QR-КОД?

Сертификат о вакцинации, справка переболевшего или свежий тест нужно показать в следующих случаях:

- В операционном зале МФЦ при личном обращении;

- При заселении в общежитие;

- При посещении фитнес-клубов и спортзалов;

- При посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита;

- При участии в физкультурных мероприятиях

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