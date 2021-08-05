В Ростовской области начнут тестировать московскую карту «Тройка»

Тестирование будет проходить не в Ростове Фото: Алиса ТИТКО

Тестирование московской «Тройки» будет проходить в трех городах Ростовской области: в Батайске, Сальске и Таганроге. Об этом сообщает телеграмм-канал департамента транспорта Москвы.

- В Ростовской области появится «Тройка». Регион вошел в десятку первых, где будет работать карта, - уточняется в сообщении.

Жителям области в начале августа передадут 500 проездных карт. Их пассажиры могут использовать при оплате в автобусах и троллейбусах.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, карты будут удобны и для московских туристов, которые захотят посетить наш регион. Это позволит им пользоваться местным общественным транспортом без проблем.

Для дончан тоже будут плюсы: они смогут пользоваться программой лояльности и другими возможностями.

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