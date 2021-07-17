Жители Ростовской области смогут оплачивать проезд московской картой "Тройка"

В Ростовской области внедряют оплату проезда московской картой "Тройка"
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростовской области запланировали ввести возможность оплаты проезда в общественном транспорте картой "Тройка". Об этом рассказал заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.
Апробация такой системы будет идти в четырех городах донского региона - Сальске, Батайске, Миллерово и Новочеркасске.
- Данный пилотный проект предлагает компания «СберТройка». У неё есть достаточно неплохой опыт работы в Москве, где уже давно налажена эта система, - отметил Беликов.
Такой способ будет особенно удобным для тех дончан, которым волею судьбы приходится часто бывать в Москве и ездить на метро.
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На это указывают данные о безналичной оплате проезда.