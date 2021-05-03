Пассажиропоток в ростовском общественном транспорте почти вернулся на допандемийный уровень

В Ростове пассажиропоток в общественном транспорте практически достиг допандемийного уровня Фото: "КП" Архив

В донской столице пассажиропоток в общественном транспорте постепенно возвращается на привычный уровень, который был до объявления пандемии новой коронавирусной инфекции. На это указывают данные о безналичной оплате проезда. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сравнении с первым кварталом 2020 года было совершено всего лишь на 6% меньше транзакций. Наибольшее их количество было зафиксировано 2 февраля 2021 года - 475 тысяч транзакций.

- Количество расчетов с помощью банковских карт выросло на 24% и стало рекордсменом по сравнению с данными по другим кварталам. Число транзакций по картам учащихся сопоставимо с первым кварталом 2020 года, - говорится в тексте сообщения.

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