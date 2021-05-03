Ростовчанам предложили решить судьбу нового маршрута

В Ростове предложили запустить новый маршрут Фото: c cайта 2ГИС

Городские власти предложили ростовчанам оставить свой голос "за" или "против" введения нового городского маршрута. Голосование организовано на сервисе "Активный ростовчанин". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Горожанам предложили выпустить на дороги новый маршрут № 4а, который мог бы связать ГПЗ-10 с ул. Профсоюзной через ул. Портовую, ул. Международную и Рабочую площадь. Так как после открытия новой детской поликлиники в Железнодорожном районе и того, как туда частично перевели детское отделение поликлиники № 14, пассажиропоток в ту сторону заметно увеличился.

- Департамент транспорта города Ростова-на-Дону просит жителей города рассмотреть данные предложения и проголосовать "за" или "против" предложенной схемы маршрута, а также оставить в комментариях свои предложения по корректировке схемы, - отметили в мэрии Ростова.

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Изменения вступят в силу с 1 мая.

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