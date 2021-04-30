Троллейбус № 7 начнет ездить до Гребного канала

В Ростове изменится схема движения троллейбуса №7 Фото: "КП" Архив

В Ростове изменится схема движения троллейбусного маршрута № 7 «Сельмаш – Ц. Рынок». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Изменения вступят в силу уже с завтрашнего дня. Изменить маршрут этого троллейбуса было решено после многочисленных обращений граждан.

Путь троллейбуса теперь будет пролегать через Ворошиловский мост, стадион "Ростов-Арена", ТРК "МЕГАМАГ" и оканчиваться вблизи Гребного канала за счет использования троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Троллейбусы на Гребной канал поедут по пр. Ворошиловскому и пр. М. Нагибина, а в обратную сторону - через Ц. Рынок (ул. Московская), пр. Буденновский, ул. Шеболдаева и далее по маршруту.

- Департамент транспорта города Ростова-на-Дону выражает благодарность гражданам, принявшим участие в голосовании по данной инициативе на сервисе "Активный ростовчанин", - сообщили в ростовской мэрии.

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Речь идет об автобусах № 16а и № 71.

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