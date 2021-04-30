Два автобусных маршрута изменят схему движения с 1 мая

В Ростове два автобуса изменят схему движения с 1 мая Фото: "КП" Архив

С начала мая изменится схема движения двух ростовских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями местных жителей. Речь идет об автобусах № 16а и № 71.

Автобусы № 16а будут ходить до ЖК «Западная Резиденция». Они будут двигаться по улице Доватора и улице Ковровой. Это поможет обеспечить прямую связь ЖК «Западная Резиденция» и СНТ «Изумруд» с Центральным Рынком.

А автобус № 71 будет двигаться по следующей схеме пр. Солженицына – ул. Ткачева – пр. Маршала Жукова – ул. Еременко и далее по маршруту в прямом и обратном направлении. До того, как будут окончены строительные работы на пр. Маршала Жукова (на участке от ул. Ткачева до ул. Еременко) маршрут временно будет ездить по схеме: ул. Еременко – пр. Солженицына – ул. Ткачева – разворот в районе пересечения с пр. Маршала Жукова – ул. Ткачева – пр. Солженицына – ул. Еременко и далее по маршруту. Это позволит обеспечить транспортное обслуживание ул. Ткачева.

Как только ремонт будет завершен, автобус поедет по схеме: пр. Солженицына – ул. Ткачева – пр. Маршала Жукова – ул. Еременко и далее по маршруту в обоих направлениях.

- Департамент транспорта города Ростова-на-Дону выражает благодарность горожанам, принявшим участие в голосовании по данной инициативе на сервисе "Активный ростовчанин", - сообщили в пресс-службе ростовской мэрии.

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