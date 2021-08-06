7-8 августа в Ростовской области будет жарко и дождливо

В Ростове будет около +35-36 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных - 7 и 8 августа - в Ростовской области в среднем температура воздуха будет колебаться от +35 до +37 градусов. Возможны осадки. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в Ростове будет около +35-36 градусов. Обещают дожди, ветер должен быть восточным, до 5 м/с. Ночью столбики термометров немного понизятся.

Самыми прохладными грядущие два дня будут в Таганроге. Там днем в субботу прогнозируют +35, а в воскресенье +33 градуса. А вот жители Ремонтного не избегут летнего зноя, там не будет дожей, а днем ожидается под +40 градусов.

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