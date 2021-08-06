В Ростове до конца года 80% нелегальных ларьков узаконят или демонтируют

В июле количество незаконных мест торговли сократили до 672. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове дополнительные деньги попросят у гордумы на демонтаж нелегальных ларьков. Дело в том, что в бюджете на эти цели осталось 2,1 млн рублей, а этого недостаточно, чтобы провести снос полностью. Такое заявление сделал начальник управления торговли Константин Тихонов. Об этом стало известно сегодня, 6 августа.

- По состоянию на 20 июля, число нелегальных НТО снизилось до 672. Предварительно, к концу 2021 года на демонтаж денежных средств в сумме 2,1 млн рублей 80% от выявленных незаконных ларьков будут узаконены или демонтированы, - сообщил Константин Тихонов.

При этом чиновник отметил, что в этом году увеличилось число договоров на размещение торговых точек.

- Если за 2020 год город заключил с предпринимателями 163 договора, то, по состоянию на 20 июля 2021 года, таких соглашений заключено уже 229, а к концу года планируется довести их число до 418, - прокомментировал Константин Тихонов.

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