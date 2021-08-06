Жители Ростова самостоятельно отремонтировали дорогу на улице Нозадзе

Ростовчане засыпали дорогу асфальтной крошкой. Фото: соцсети

В Ростове местные жители самостоятельно привели в порядок дорогу на улице Нозадзе. Чашу терпения людей переполнили ямы, которые мешали водителям и создавали аварийные ситуации. Работу во время ремонта засняли на видео, после этого ролик опубликовали в сообществе rostov_roads в Instagram.

- Парни пригнали машину с асфальтной крошкой и стали засыпать ямы. Между прочим, это единственный выезд из города в сторону Рогожкино, и этой дорогой каждый день пользуются тысячи автомобилистов, - подписали авторы поста.

Очевидцы пожаловались, что проезжая часть требовала обновления уже более четырех месяцев. По их словам, «пробраться на легковой машине можно было только по встречной полосе».

В комментариях на ситуацию уже отреагировали пользователи сети. Так, например, один из жителей донской столицы отметил, что ремонтировать на этот участок «пытаются периодически, но попытки жалкие».

- Скоро застроят все от Кумженки до Рогожкино, только на танках и будем стоять там в пробке, - написал ростовчанин.

- Наконец-то обратили внимание. В дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры мне объяснили, что руководство поменялось, поэтому так долго решается вопрос об асфальтировании этого кусочка дороги, - пояснил в комментариях еще один мужчина.

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