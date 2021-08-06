Более 2,6 тысячи единиц сельхозтехники закупили донские аграрии с начала года

Донскому региону принадлежит самый большой парк сельхозтехники в России. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в 2021 году на 35% увеличили темпы закупки сельхозтехники. Регион - лидер в стране по этому показателю, сообщает сайт донского правительства. Ситуацию уже прокомментировал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Донскому региону принадлежит самый большой парк сельхозтехники в России. Хозяйства в этом году к агросезону приобрели 366 комбайнов, это на 55% больше, чем в прошлом году. Получили почти 630 тракторов, что на 35,6% больше прошлогоднего показателя. Поступило 1680 единиц иной сельхозтехники. Такая техническая оснащенность позволяет вести уборочную кампанию высокими темпами, - пояснил Виктор Гончаров.

По данным властей, в этом году на субсидии производителям из областной казны выделили 322,5 млн рублей. На эти деньги уже приобрели 52 комбайна, 83 тракторов и 370 единиц других сельхозмашин.

В полевых работах сейчас задействовали около 12 тысяч зерноуборочных и 260 кормоуборочных комбайнов, 13 тысяч грузовиков, 1,2 тысячи подборщиков, 1,5 тысячи косилок, более 4000 жаток.

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