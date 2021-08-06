Власти: «В Ростовской области доступ в кафе и спортзалы возможен без QR-кода»

Коронавирусные ограничения усилили с 4 августа из-за роста заболеваемости Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области от посетителей кафе, ресторанов и других заведений не должны требовать только QR-коды. Достаточно бумажного документа. Об этом сегодня сообщили в региональном пресс-центре по борьбе с распространением COVID-19.

- Постановлением № 272 не закреплено применение QR-кодов. В нем перечислены следующие документы: сертификат о вакцинации от COVID-19 либо документ о перенесённом в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом или можно предоставить отрицательный ПЦР-тест, - пояснили жителям Дона.

Ранее многие люди жаловались, что при входе в учреждения у них просили QR-коды, но при проверке выдавалась ошибочная информация, что сертификат недействителен.

Коронавирусные ограничения усилили с 4 августа из-за роста заболеваемости. Теперь в учреждениях нужно предъявлять документы о состоянии здоровья - сертификаты и справки.

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