С 7 августа в МФЦ Ростовской области не будут требовать сертификаты о вакцинации

Поправки внесли после обращений жителей региона. Фото: сайт правительства РО

В МФЦ Ростовской области теперь не будут требовать документы о вакцинации, перенесённом коронавирусе или ПЦР-тесты. Изменения в постановлении № 272 утвердил губернатор, они вступят в силу уже с 7 августа. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Новые поправки вызваны многочисленными обращениями граждан, а также продиктованы необходимостью оперативного назначения выплат семьям с детьми, подтверждения учетных записей на портале госуслуг, подачи заявлений на догазификацию и иных социально важных услуг, - говорится в сообщении.

В МФЦ теперь «преимущество при обслуживании будут иметь граждане, которые получили талон предварительной записи на приём».

- Вместе с тем обращаем особое внимание на то, что внесённые сегодня поправки не отменяют необходимости предъявить сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест в фитнес-центрах, спортзалах и точках общепита. Чтобы посетить их, гражданам по-прежнему предписано представить один из трёх документов, - подчеркнули в правительстве Ростовской области.

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Можно предъявлять бумажный вариант сертификата или справки (подробности)