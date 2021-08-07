Четыре человека ранены в аварии на трассе в Ростовской области

Полиция выясняет все детали случившегося. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области, в Красносулинском районе, в пятницу днем произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, водитель «ВАЗ-2110», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген Венто».

- В результате пострадал водитель иномарки, и три его пассажира, среди которых – двухлетний ребенок, - сказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

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