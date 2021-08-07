В Ростове-на-Дону загорелось здание на проспекте Нагибина

Клубы черного дыма видны издалека. Фото: паблик в "ВКонтакте" "Ростов.Главный"

В субботу утром, 7 августа, в донской столице, на проспекте Нагибина, 38, произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, вспыхнул утеплитель на втором этаже строящегося здания.

По словам очевидцев, клубы черного дыма были видны далеко вокруг. В МЧС уточнили, что площади пожара составила 150 квадратных метров.

- На месте работают 24 человека и 9 единиц техники, - добавили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. Открытое горение специалистам удалось ликвидировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Ростове

Огнем было охвачено 30 квадратных метров (подробнее)