В Ростовской области на трассе столкнулись иномарка и два грузовика: есть погибшие

Авария случилась на трассе между донской столицей и Ставрополем. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
В Ростовской области, в Песчанокопском районе, утром в субботу, 8 августа, произошла массовая авария с летальными исходами.
Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, авария случилась на трассе между донской столицей и Ставрополем.
- Водитель, управляя «Тойота Камри», двигаясь по направлению из Ростова в Ставрополь, по предварительным данным, допустил столкновение с другим «КамАЗом», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В результате аварии погибли два человека: водитель и 11-летний пассажир иномарки.
- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - сказали в ведомстве.
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