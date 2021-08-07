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Общество7 августа 2021 12:30

В Ростовской области на трассе столкнулись иномарка и два грузовика: есть погибшие

На месте работают сотрудники экстренных служб региона
РЕПИНА Елена
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Авария случилась на трассе между донской столицей и Ставрополем. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Авария случилась на трассе между донской столицей и Ставрополем. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области, в Песчанокопском районе, утром в субботу, 8 августа, произошла массовая авария с летальными исходами.

Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, авария случилась на трассе между донской столицей и Ставрополем.

- Водитель, управляя «Тойота Камри», двигаясь по направлению из Ростова в Ставрополь, по предварительным данным, допустил столкновение с другим «КамАЗом», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В результате аварии погибли два человека: водитель и 11-летний пассажир иномарки.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - сказали в ведомстве.

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