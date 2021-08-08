Чем дельта-штамм отличается от обычного ковида, рассказали в Роспотребнадзоре

Ковидные госпитали в Ростове практически полностью заполнены

В Ростовской области число инфицированных коронавирусом приблизилось к числу 113 тысяч человек. Ранее на пленарном совещании в горадминистрации специалисты озвучили, что «летний» ковид протекает намного тяжелее, чем «зимний». А в Роспотребнадзоре объяснили все «тонкости» дельта-штамма.

Так, течение болезни при дельта-варианте отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым.

– У больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное, — рассказали в надзорном ведомстве.

Болезнь имеет следующие симптомы: лихорадка, кашель, исчезают запахи и вкус.

Также встречаются и такие симптомы, как насморк, головные боли и боли в горле, диарея, тошнота и рвота.

А еще «дельту» чаще находят у школьников и студентов.

- Самая уязвимая категория – молодые люди от 14 до 29 лет. Это активные люди с самым большим количеством контактов, которые часто пользуются общественным транспортом, ходят на работу, общаются в нерабочее время, — сказали в Роспотребнадзоре.

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