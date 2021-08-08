В Ростовской области почти 500 человек за сутки заболели ковидом

Врачи сегодня на передовой Фото: Алика МАКОВА

В правительстве региона сообщили, что за минувшие сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 480.

- И на утро 8 августа нарастающим итогом достигло 113261. За весь период в области выздоровели 99628 человек, в том числе за последние сутки – 361, - добавили в пресс-службе областного правительства.

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона.

В регистре умерших от коронавируса еще 11 человек. Это семь женщин возрастом от 50 до 90 лет, и четверо мужчин от 47 до 75 лет.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 5377 человек.

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