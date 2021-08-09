Санитарные меры в регионе усилили с 4 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Ростовской области потребовали у губернатора вернуть плановую медпомощь в больницах. Люди недовольны тем, что из-за санитарных ограничений не могут добиться приема у врачей или положить в больницу родственников, которым требуется лечение. Раздражением из-за сложившейся ситуации поделились в комментариях к посту в Instagram на странице Василия Голубева.

- Верните плановую медпомощь. Зачем народ кошмарить, врачей итак нет, мы и планово попасть к врачу не можем, - написала одна из женщин.

- Маму планово не положили в больницу. В четверг сказали собираться, а сегодня, что вышел приказ. Бардак, - написала еще одна недовольная жительница Дона.

- Василий Юрьевич, на каком основании нет приёма для плановых больных, и я не могу получить направление на кровь и УЗИ по эндокринологии?, - обратилась с вопросом участница интернет-беседы.

Возмущенных комментариев относительно медицинской помощи под постом большинство, но есть и другие - часть жителей области считают, что лучше придерживаться ограничений во избежание более тяжелых последствий для здоровья.

- Все ограничения временные. Пусть немного спадёт смертность и заболеваемость, а то на одну болезнь накладывать другую, да ещё такую непредсказуемую, как ковид. Как можно?, - поддержала решение властей жительница региона.

- Смертность не от того, что не оказывают медпомощь. У меня тетя умерла неделю назад, ее положили в ковидный госпиталь и каждый день брали тесты, заболевание не подтвердилось. А в заключении написано: инфаркт, - поделилась в комментариях еще одна женщина.

Кроме медпомощи у губернатора попросили снять ограничения с уличных аттракционов, бассейнов и даже фитнес-центров.

Санитарные меры в регионе усилили с 4 августа из-за роста заболеваемости COVID-19. После этого в том числе сократили приостановили профосмотры, диспансеризацию и плановую госпитализацию и медпомощь. Исключения сделали для тех, кто проходит курсовое и программное лечение, должен получить высокотехнологичную медпомощь. Также сейчас принимать пациентов по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция, допобследования граждан по призыву.

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